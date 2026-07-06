Спецслужбы и МО взяли в разработку подстрекателей к войне по приказу Путина

Анализом вовлечённости «подстрекателей к войне» займутся Минобороны и спецслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, кому поручено выполнить соответствующее поручение главы государства после его посещения пункта управления Единой группировки войск, а также когда могут появиться первые результаты.

«Речь идёт о Министерстве обороны и спецслужбах, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство», — сказал Песков.