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6 июля, 10:10

Спецслужбы и МО взяли в разработку подстрекателей к войне по приказу Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Анализом вовлечённости «подстрекателей к войне» займутся Минобороны и спецслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, кому поручено выполнить соответствующее поручение главы государства после его посещения пункта управления Единой группировки войск, а также когда могут появиться первые результаты.

«Речь идёт о Министерстве обороны и спецслужбах, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство», — сказал Песков.

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Ранее Путин распорядился провести детальный анализ участия каждого из союзников киевского режима в подстрекательстве к боевым действиям. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западная помощь Киеву превратила специальную военную операцию в настоящую войну. Он отметил, что за Украиной стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и Вашингтон.

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