В Красноярске рыбаки устроили побоище из-за незаконной ловли на Енисее

В Красноярске рыбалка на Енисее закончилась конфликтом и дракой. По данным источника 360.ru, ссора началась после того, как один из рыбаков сделал замечание мужчине, которого заметили за ловлей сетями.

На Енисее рыбак протаранил своего «коллегу». Видео © 360.ru

Очевидец рассказал, что нарушитель сначала попытался протаранить оппонента на лодке, а затем набросился на него с веслом. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении издания. На них запечатлён момент конфликта между рыбаками.