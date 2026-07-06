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6 июля, 10:42

В Красноярске рыбаки устроили побоище из-за незаконной ловли на Енисее

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Красноярске рыбалка на Енисее закончилась конфликтом и дракой. По данным источника 360.ru, ссора началась после того, как один из рыбаков сделал замечание мужчине, которого заметили за ловлей сетями.

На Енисее рыбак протаранил своего «коллегу». Видео © 360.ru

Очевидец рассказал, что нарушитель сначала попытался протаранить оппонента на лодке, а затем набросился на него с веслом. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении издания. На них запечатлён момент конфликта между рыбаками.

Ранее в США рыбак поймал 22-килограммового сома-гиганта. А в Приморском крае гигантский тунец едва не потопил лодку рыбаков.

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Борис Эльфанд
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