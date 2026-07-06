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6 июля, 07:55

Россиянам объяснили, как не погибнуть на рыбалке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До 20% несчастных случаев на воде приходится на любителей рыбалки, поэтому к выезду за город нужно относиться не как к обычной прогулке, а как к выходу в среду, где ошибка может стоить жизни, рассказал директор пресс-службы общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Вячеслав Егоров.

«Находясь на природе, мы находимся в агрессивной для нас среде. Нельзя забывать об элементарных правилах безопасности, которые начинаются ещё дома», — отметил собеседник 360.ru.

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По его словам, подготовка начинается с изучения места: важно заранее понять, куда именно человек едет, какие там глубины, течение, подъезды и возможные риски. Второй обязательный пункт — прогноз погоды. Ветер, гроза или резкая смена условий могут быстро превратить спокойный водоём в опасную ловушку.

Особенно важно заранее сообщить близким, где именно вы будете рыбачить и когда планируете вернуться. Если человек не выйдет на связь в контрольное время, его смогут начать искать быстрее. Кроме снастей, важно не забывать аптечку, запасную одежду и вещи, которые могут понадобиться при ухудшении погоды или травме.

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Борис Эльфанд
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