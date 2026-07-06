«Герани» взорвали склад боевых частей к дронам ВСУ в Безруках

В Харьковской области российские войска применили беспилотники «Герань» для поражения склада с боеприпасами, предназначенными для украинских БПЛА. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Операция проводилась в районе населённого пункта Безруки. Именно там, по данным военного ведомства, располагался склад с боевыми частями для беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Минобороны уточнили, что поражение объекта было зафиксировано на видеокадрах, опубликованных в рамках отчёта.