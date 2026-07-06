«Герани» взорвали склад боевых частей к дронам ВСУ в Безруках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
В Харьковской области российские войска применили беспилотники «Герань» для поражения склада с боеприпасами, предназначенными для украинских БПЛА. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Операция проводилась в районе населённого пункта Безруки. Именно там, по данным военного ведомства, располагался склад с боевыми частями для беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Минобороны уточнили, что поражение объекта было зафиксировано на видеокадрах, опубликованных в рамках отчёта.
А в Днепропетровской области под удар попали объекты топливной инфраструктуры, которые использовались для снабжения подразделений ВСУ. Российские военные применили беспилотники «Герань» для поражения бензовоза и автозаправочной станции в районе нескольких населённых пунктов региона. А в городе Вишневое под Киевом начали эвакуацию после того, как российская ракета попала в склад боеприпасов. Среди снарядов были кассетные и с обеднённым ураном.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.