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6 июля, 11:12

Военный эксперт назвал сроки освобождения Славянска и Краматорска

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

После взятия Константиновки российские силы нацелятся на Славянско-Краматорскую агломерацию. По оценке военного эксперта Юрия Кнутова, сначала потребуется измотать противника на этом направлении — на это уйдёт не менее 40 дней, а скорее всего больше из-за масштабов укрепрайона и запасов ВСУ.

Только после истощения сил врага можно будет говорить о начале штурма. Освобождение агломерации может растянуться до конца года, спрогнозировал специалист в беседе с «Газетой.ru».

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Напомним, ранее начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Константиновки под контроль. Глава государства назвал это событие ключевым шагом на пути к установлению контроля над всей территорией ДНР и отметил его значение для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. В Британии считают, что текущие события в зоне СВО показывают приближение конфликта к одной из наиболее решающих стадий.

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Дарья Нарыкова
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