Военный эксперт объяснил, где ВСУ прячут беспилотники для атак на Россию

ВСУ могут заранее готовить сотни беспилотников для будущих атак на Россию, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, часть дронов может быть спрятана под землёй или размещена за пределами Украины.

На украинской территории ещё с советских времён сохранилось много бункеров и подземных промышленных объектов. Для хранения или сборки беспилотников не нужны такие площади, как для производства самолётов.

Часть предприятий, связанных с дронами, могла быть вынесена за границу, полагает специалист. Среди возможных площадок он назвал Италию, Германию и Литву.

«Надо думать, что делать со странами Балтии, через чьё воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть», — заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее в России предложили два направления борьбы с дронами ВСУ. В частности, ВС РФ призвали развивать высокоскоростные системы перехвата БПЛА.