УЕФА выставит своего кандидата в президенты ФИФА вместо Инфантино из-за скандала

УЕФА готовит собственного кандидата на выборы президента ФИФА, который может составить конкуренцию действующему главе организации Джанни Инфантино. Европейский футбольный союз работает над выдвижением единого претендента на пост руководителя Международной федерации футбола после скандала из-за отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна по звонку Дональда Трампа, сообщил журналист The Guardian Ромен Молина.

«После решения угодить Трампу (потому что, по сути, речь именно об этом) другие руководители мирового футбола — и не только европейского — начали обсуждать возможность найти альтернативного кандидата, поскольку, по их словам, «так больше продолжаться не может». Однако одно дело — говорить, и совсем другое — действовать», — пишет Молина в соцсети Х.

Журналист добавил, что для такого шага требуется смелость, которой лишено подавляющее большинство футбольных руководителей.

Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года, когда сменил Йозефа Блаттера после коррупционного скандала в организации. С тех пор он дважды переизбирался — в 2019 и 2023 годах, оба раза без альтернативных кандидатов. Очередные выборы главы организации запланированы на 18 марта 2027 года и пройдут в Марокко. Джанни Инфантино уже подтвердил намерение переизбираться на новый срок.