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6 июля, 11:55

Блаттер — о красной карточке игроку США: Удаления не отменяют по звонку

Йозеф Блаттер. Обложка © ТАСС / AP / URS FLUEELER

Йозеф Блаттер. Обложка © ТАСС / AP / URS FLUEELER

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал отмену красной карточки игроку американской сборной после вмешательства президента США Дональда Трампа. Свою позицию он опубликовал в соцсети X.

Блаттер напомнил, что удаления не отменяют по политическому звонку. Для этого существуют правила, доказательства и решения независимых органов. Когда президент США обращается к главе ФИФА, а игрока после этого внезапно допускают к матчу плей-офф, возникает вопрос: куда же катится федерация.

Функционер подчеркнул, что футбол никогда не должен становиться площадкой для политического влияния. Подобные прецеденты, по его мнению, наносят непоправимый ущерб репутации всего спорта, а вмешательство властей в судейские решения он считает опасным сигналом.

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Напомним, Фоларина Балогана из «Монако» удалили в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины за грубый удар шипами сзади по ноге защитника. ША Свыиграли 2:0. Позднее ФИФА отменила дисквалификацию форварда после обращения Белого дома к главе FIFA Джанни Инфантино. Дональд Трамп поблагодарил федерацию за решение. Теперь Балоган, забивший на турнире два гола, сможет сыграть с Бельгией 7 июля.

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Юрий Лысенко
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