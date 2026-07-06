Россиянам раскрыли причины роста ставок по вкладам в банках

Крупнейшие российские банки начали повышать ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 14,25%. Как объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, банки пытаются удержать клиентов на фоне оттока денег с депозитов.

По его словам, россияне чаще снимают наличные из-за проблем с доступом в интернет, летних расходов и отпусков. Кроме того, прежние ставки уже не так сильно мотивируют откладывать крупные покупки. До конца лета резких изменений по вкладам ждать не стоит: доходность может держаться около 12,5% на три месяца и 11,5–12% на полгода.

Дальше ставки постепенно начнут снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ. Важно распределять деньги между несколькими инструментами: часть разместить на долгосрочном вкладе, часть — на депозитах на три-шесть месяцев, а средства для повседневных трат держать на накопительном счёте, заключил собеседник RG.ru.

Напомним, ранее в крупнейших российских банках было зафиксировано повышение ставок по краткосрочным депозитам. Средняя ставка по трёхмесячным вкладам в 20 крупнейших банках на 3 июля выросла до 13,5% годовых против 13,44% на 19 июня.