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6 июля, 12:22

Свет в Севастополе восстановили в полном объёме

Набережная Севастополя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Набережная Севастополя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Свет в Севастополе полностью восстановили. При этом ситуация может измениться в любой момент, поэтому энергосистема готова к отключениям по графикам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Но мы понимаем, что ситуация в любой момент может измениться, поэтому энергосистема готова к отключениям по графикам», — написал он.

Топливо в Севастополь пока завозят с ограничениями, поэтому систему QR-кодов сохранят. В первую очередь его будут выдавать службам жизнеобеспечения и предпринимателям, которые занимаются снабжением города.

Губернатор также поручил сохранить работу основных троллейбусных маршрутов при перебоях с электричеством, а когда света нет, выпускать на линию все троллейбусы. Также он поручил проработать вопрос закупки напольных кондиционеров для детских садов.

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Наталья Афонина
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