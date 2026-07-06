Свет в Севастополе восстановили в полном объёме

Свет в Севастополе полностью восстановили. При этом ситуация может измениться в любой момент, поэтому энергосистема готова к отключениям по графикам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Но мы понимаем, что ситуация в любой момент может измениться, поэтому энергосистема готова к отключениям по графикам», — написал он.

Топливо в Севастополь пока завозят с ограничениями, поэтому систему QR-кодов сохранят. В первую очередь его будут выдавать службам жизнеобеспечения и предпринимателям, которые занимаются снабжением города.

Губернатор также поручил сохранить работу основных троллейбусных маршрутов при перебоях с электричеством, а когда света нет, выпускать на линию все троллейбусы. Также он поручил проработать вопрос закупки напольных кондиционеров для детских садов.