Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания управляет действиями Киева при совершении терактов.

Так она прокомментировала данные разведки о том, что удар по Музею обороны Севастополя был заранее спланированной провокацией Лондона.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала дипломат журналистам ТАСС.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что атака украинского беспилотника на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была подготовлена Великобританией и ее спецслужбами. По версии СВР, речь шла о детально спланированной провокации.