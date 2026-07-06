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6 июля, 12:06

Захарова резко высказалась о роли Британии после удара по музею в Севастополе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания управляет действиями Киева при совершении терактов.

Так она прокомментировала данные разведки о том, что удар по Музею обороны Севастополя был заранее спланированной провокацией Лондона.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала дипломат журналистам ТАСС.

Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна
Из атакованного ВСУ музея-панорамы в Севастополе спасли три фрагмента полотна

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что атака украинского беспилотника на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была подготовлена Великобританией и ее спецслужбами. По версии СВР, речь шла о детально спланированной провокации.

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ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»
ЮНЕСКО осудила удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя»
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Марина Фещенко
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