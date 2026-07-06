Захарова резко высказалась о роли Британии после удара по музею в Севастополе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания управляет действиями Киева при совершении терактов.
Так она прокомментировала данные разведки о том, что удар по Музею обороны Севастополя был заранее спланированной провокацией Лондона.
«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала дипломат журналистам ТАСС.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что атака украинского беспилотника на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» была подготовлена Великобританией и ее спецслужбами. По версии СВР, речь шла о детально спланированной провокации.
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