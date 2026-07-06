СВР: Удар по Музею обороны Севастополя был провокацией Лондона
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Удар ВСУ по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, сообщает Служба внешней разведки РФ.
«Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полётные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников», — пояснили в ведомстве.
В пресс-бюро СВР указали, что такая цель выбрана неслучайно. Британия воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за провалившийся проект по нанесению стратегического поражения России в XIX веке. Там добавили, что британцам придётся ответить за эту атаку и другие варварские преступления против народов России и Украины.
Напомним, в ночь на 10 июня дрон ВСУ ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которая считается одним из главных исторических символов города и посвящена событиям Крымской войны. Здание музея горело 13 часов — пожар уничтожил более 90% живописного полотна и 99% предметного плана, создававшего эффект трёхмерности. Однако фрагменты уникальной панорамы Франца Рубо чудом уцелели, так как в момент атаки они не находились в основном здании, а готовились к экспозиции в филиале музея. Минкультуры пообещало восстановить музей, на это потребуется 5 лет.
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