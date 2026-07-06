Удар ВСУ по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, сообщает Служба внешней разведки РФ.

«Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полётные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников», — пояснили в ведомстве.

В пресс-бюро СВР указали, что такая цель выбрана неслучайно. Британия воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за провалившийся проект по нанесению стратегического поражения России в XIX веке. Там добавили, что британцам придётся ответить за эту атаку и другие варварские преступления против народов России и Украины.