Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается, битва продолжится на ADM Raceway

Гоночный комплекс ADM Raceway, расположенный в непосредственной близости от Москвы (аэродром Мячково), вновь примет главный дрифт-событие страны. Четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 11 и 12 июля и станет поворотным моментом в борьбе за чемпионский титул сезона-2026.

Гран-При РДС в Москве определит новых лидеров сезона-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Ставки растут: битва за титул на техничном треке

ADM Raceway — это компактный, но крайне требовательный к мастерству пилотов трек. Он открывает вторую половину сезона Гран-При РДС, и именно здесь начнётся решающая фаза чемпионской гонки. Для многих пилотов этот уик-энд станет определяющим: малейшая ошибка в Мячково может стоить драгоценных очков и серьёзно повлиять на положение в турнирной таблице как в личном, так и в командном зачетах.

Фавориты этапа: триумвират лидеров

В статусе главных претендентов на победу в Москву приедут три сильнейших коллектива сезона:

Systeme Electric «Одержимые Моторспорт»: Действующие триумфаторы этапов. Илья Попов, одержавший свою дебютную победу в Нижнем Новгороде, нацелен на дубль. К нему присоединятся брат Владислав Попов и двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, который всегда жаждет победы на домашних для команды треках.

Действующие триумфаторы этапов. Илья Попов, одержавший свою дебютную победу в Нижнем Новгороде, нацелен на дубль. К нему присоединятся брат Владислав Попов и двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, который всегда жаждет победы на домашних для команды треках. Fresh Racing: Один из самых стабильных коллективов сезона. Томми Кайли метит на второй подиум (или даже победу), а Дамир Идиятулин и Сергей Кузнецов, уже побывавшие в призах, сделают всё, чтобы наконец подняться на высшую ступень пьедестала именно на ADM.

Один из самых стабильных коллективов сезона. Томми Кайли метит на второй подиум (или даже победу), а Дамир Идиятулин и Сергей Кузнецов, уже побывавшие в призах, сделают всё, чтобы наконец подняться на высшую ступень пьедестала именно на ADM. Takayama Forward Auto: В копилке команды уже есть и победа (Георгий Чивчян на «Игора Драйв»), и подиумы (Пётр Бородин и Тимофей Добровольский). Четырёхкратный чемпион RDS GP Чивчян, а также Роман Тиводар, который жаждет разорвать серию без наград, будут серьёзной силой в Мячково.

Гран-При РДС в Москве определит новых лидеров сезона-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Претенденты на подиум и звездные «уайлд-кард»

Не стоит сбрасывать со счетов Carville Racing и Lukoil Racing Drift Team. Антон Козлов, Данила Воробьёв и их напарники обладают всеми ресурсами, чтобы оказаться в тройке лучших, и знакомый трек ADM Raceway может стать для них идеальной площадкой для триумфа.

Особый интерес вызовут выступления пилотов по «уайлд-кард». Прямо из Открытого чемпионата РДС (RDS Open) на старт Гран-При выйдут три гостя, среди которых Анатолий Щербак – действующий чемпион RDS Open, а также Руслан Арефьев (BMW M4 G82) и Станислав Антропов (Mazda RX8), чьи автомобили подарят зрителям разнообразие технического шоу.

Гран-При РДС в Москве определит новых лидеров сезона-2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Смена поколений: сборы Aimol Junior на ADM

Второй год подряд Российская Дрифт Серия в рамках этапов проводит учебно-тренировочные сборы для юных пилотов (Aimol Junior). После успешных стартов на «Игора Драйв» и «Нижегородском кольце» на трассу в Мячково выйдут будущие звезды дрифта в возрасте от 8 до 15 лет: Степан Попов, Даниил Арефьев, Тимофей Колобов и Арсений Цареградцев (сын двукратного чемпиона), который будет защищать статус победителя двух предыдущих УТС.

Зрителей ждёт насыщенная двухдневная программа:

11 июля (суббота): Тренировки (9:00), Квалификация (12:00), Автограф-сессия (16:45) и Парные тренировки (17:40).

Тренировки (9:00), Квалификация (12:00), Автограф-сессия (16:45) и Парные тренировки (17:40). 12 июля (воскресенье): Тренировки (9:15), Парные заезды ТОП-32 (10:25), Парад пилотов и автограф-сессия на трассе (13:20), Финальные заезды (ТОП-16, ТОП-8, ТОП-4, Финал) в 14:45 и Церемония награждения (17:40).

Посетить гонку можно будет с трибун автодрома ADM Raceway. Для тех, кто не сможет приехать, будет организована прямая трансляция на платформе RDS TV.

20 июня на трассе Moscow Raceway также прошёл главный дрифт-праздник лета — RDS FEST 2026. На фестиваль приехали почти 3 тысячи зрителей со всей страны. В этом году событие посвятили Году единства народов России: пилоты и болельщики из разных регионов собрались вместе, чтобы поддержать друг друга и насладиться крутыми заездами. Организаторы говорят, что за год фестиваль заметно вырос — в этот раз в нём участвовали почти 100 пилотов.