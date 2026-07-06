Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 13:02

В Белгородской области запретили ездить ночью на мотоциклах и квадроциклах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilyas Kalimullin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilyas Kalimullin

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев подписал постановление об ограничении передвижения отдельных видов транспорта в ночное время. Документ вступил в силу с полуночи 6 июля.

Запрет касается мотоциклов, мопедов, трициклов, квадроциклов, квадрициклов, питбайков и мотороллеров. Ограничение будет действовать ежедневно с 22:00 до 6:00.

Контроль за исполнением постановления возложен на временно исполняющего обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами Евгения Воробьёва. Текст документа опубликован на официальном сайте областного правительства.

«Как байкер, я за»: Никитин пообещал проработать вопрос допуска мотоциклов к выделенкам
«Как байкер, я за»: Никитин пообещал проработать вопрос допуска мотоциклов к выделенкам

Ранее подобные меры ввели в Крыму и Севастополе. Глава Сергей Аксёнов заявил, что это нужно для безопасности и защиты важных объектов. Шум мотоциклов мешает ПВО сбивать дроны. В первый день ограничений изъяли 59 мотоциклов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar