Отказ Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки шокировал Боуза

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в адрес киевских властей после сообщений об отказе забрать тела погибших украинских военных из района Константиновки. Он в ужасе от того, что происходящее лишает семьи возможности попрощаться с погибшими.

«Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло», — прокомментировал Боуз ситуацию в соцсети X.