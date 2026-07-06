Отказ Киева забрать тела солдат ВСУ из Константиновки шокировал Боуза
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Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в адрес киевских властей после сообщений об отказе забрать тела погибших украинских военных из района Константиновки. Он в ужасе от того, что происходящее лишает семьи возможности попрощаться с погибшими.
«Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло», — прокомментировал Боуз ситуацию в соцсети X.
Напомним, Минобороны России предложило Украине прекратить обстрелы Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 мск и забрать тела погибших военнослужащих ВСУ. Киев отказался от российской инициативы. В Минобороны РФ заявляли, что такие решения отражают отношение украинского руководства к судьбе собственных военных, а в МИД РФ также подчеркивали, что отказ от гуманитарных шагов осложняет перспективы урегулирования. Там считают, что подобные действия могут быть связаны с желанием Киева не подрывать публичный образ «побед».
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