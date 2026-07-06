Трамп заявил о готовности России и Украины завершить конфликт

Американский лидер Дональд Трамп убеждён, что Москва и Киев настроены на прекращение боевых действий. Такое мнение он высказал во время общения с прессой в Белом доме.

Президент США дал понять, что, по его информации, российская сторона стремится к развязке конфликта. «[Президент России Владимир] Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твёрдо», — подчеркнул хозяин Овального кабинета.

Отдельно глава американского государства прокомментировал беседу с российским коллегой, прошедшую 4 июля. Он охарактеризовал диалог как «хороший телефонный разговор».

В своей речи Трамп также упомянул позицию украинской стороны. По его утверждению, Владимир Зеленский «в действительности хочет, чтобы это сейчас завершилось».

Политик подтвердил, что в настоящий момент идут активные консультации. «Мы ведём переговоры», — кратко резюмировал он текущую дипломатическую активность.

В ближайших планах — обсуждение ситуации на площадке Североатлантического альянса. Трамп сообщил о намерении поднять эту тему на саммите НАТО в Анкаре.

Несмотря на сложность процесса, американский лидер выразил сдержанный оптимизм. «Думаю, мы этого добьёмся», — заключил он, говоря о перспективах урегулирования.