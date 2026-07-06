Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам из России предъявили три обвинения

Российской паре, забравшейся на шпиль знаменитого небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, предъявлены серьёзные обвинения. Совокупное наказание может превысить 20 лет тюремного заключения. Об этом РИА «Новости» заявили в прокуратуре Манхэттена.

Ведомство сообщило о трёх уголовных обвинениях в тяжких преступлениях. Кроме того, паре выдвинули административное обвинение по статье о запрете на проникновение на крыши зданий, наказание по которой — до года тюрьмы. По мнению прокуратуры, обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни. Помимо этого, пара повредила чужое имущество на сумму свыше 1,5 тысячи долларов.

Как уточнили в ведомстве, для доступа на шпиль небоскрёба россияне прошли три этажа с ограниченным доступом и взломали замок. У них не было разрешения на посещение 102-го и 103-го этажей. На 104-м этаже полицейский обнаружил взломанную дверь, ведущую к вещательной антенне здания. Стоимость ремонта защитной конструкции составляет примерно две тысячи долларов.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус известны по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story. Они незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль небоскрёба, где развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал девушке предложение. На предварительных слушаниях 2 июля оба не признали вины. Адвокат назвал обвинения чрезмерными. Пару выпустили из-под стражи без залога, следующее заседание состоится 24 августа. В случае обвинительного вердикта суд может назначить наказание как путём сложения сроков, так и в виде одновременного отбытия по всем пунктам.