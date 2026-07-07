Автомобилистам и мотоциклистам объяснили, как выжить на одной дороге

Конфликты между автомобилистами и мотоциклистами во многом возникают из-за разного отношения к транспорту, рассказал автоэксперт Александр Лыткин. По его словам, для байкера мотоцикл часто становится частью образа жизни и источником эмоций, тогда как для водителя машина чаще остаётся практичным средством передвижения.

Главная опасность на летних дорогах — разница в динамике. Мотоцикл может появиться рядом за считаные секунды: водитель посмотрел в зеркало, никого не увидел, начал манёвр, а байк уже оказался в соседней полосе. Такие ситуации нередко заканчиваются тяжёлыми ДТП.

Мотоциклисты часто переоценивают свою заметность, а автомобилисты не всегда успевают учитывать скорость двухколёсного транспорта. Поэтому безопасность зависит от взаимного уважения и понимания, что на дороге находятся люди с разным опытом, возрастом и реакцией.

Отдельной проблемой специалист назвал короткий мотосезон в средней полосе России. За долгую зиму навыки у многих байкеров притупляются, весной им фактически приходится заново привыкать к дороге, скорости и потоку.

«Особенно неопытные мотоциклисты на кураже начинают творить вещи, которые печально заканчиваются», — заключил собеседник «Радио 1».

Ранее автоэксперты напомнили о давней уязвимости систем пассивного бесключевого доступа. Они посоветовали использовать фольгу для защиты машины от угонщиков.