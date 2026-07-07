В России начал дешеветь один из самых популярных летних продуктов

В российских магазинах начали дешеветь арбузы. С начала июля минимальная цена в крупных торговых сетях снизилась вдвое: с 80 до 40 рублей за килограмм, рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

«Сезонное снижение цен связано с увеличением предложения российских бахчевых. Сейчас около 80% ассортимента арбузов в федеральных сетях составляют российские плоды...» — отметил собеседник URA.ru.

По его словам, основное снижение ещё впереди. Главный сезон российских арбузов и дынь начинается в конце июля и августе, когда на прилавки поступает основной объём отечественного урожая. Самый широкий выбор традиционно ожидается в августе и начале сентября.

В это время цены на бахчевые обычно становятся самыми низкими. При этом дыни пока дешевеют медленнее. В начале июля их минимальная стоимость в торговых сетях начинается примерно от 115 рублей за килограмм.

Примечательно, что в разгар сезона бахчевых на российских прилавках меняется география поставок арбузов. Весной магазины заполняла продукция из Узбекистана и Казахстана, а сейчас основную конкуренцию импортёрам составляют отечественные производители.