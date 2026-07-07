Шохин считает, что на ближайшем заседании ЦБ в лучшем случае сохранит ставку
Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Своё мнение он высказал в беседе с «Интерфаксом».
«Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего», — сказал он.
Глава РСПП заявил, что повышение ключевой ставки может быть реакцией на топливный кризис, так как рост цен на топливо ускорит инфляцию и не позволит ожидать сезонной дефляции.
«Понятно, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку», — пояснил глава РСПП.
Ранее глава РСПП Александр Шохин допустил, что недавнее снижение ключевой ставки на 0,25% может стать «последним подарком бизнесу», отметив, что предприниматели просили снижения на 1%, но ЦБ уменьшил лишь на 0,25 п.п. Он предположил, что дальнейшее смягчение маловероятно, и выразил надежду, что регулятор знает больше, чем они.
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