Шохин считает, что на ближайшем заседании ЦБ в лучшем случае сохранит ставку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Своё мнение он высказал в беседе с «Интерфаксом».

«Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего», — сказал он.

Глава РСПП заявил, что повышение ключевой ставки может быть реакцией на топливный кризис, так как рост цен на топливо ускорит инфляцию и не позволит ожидать сезонной дефляции.

«Понятно, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку», — пояснил глава РСПП.