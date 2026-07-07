Главный тренер сборной США разочарован реакцией на скандал с Балоганом
Маурисио Почеттино. Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant
Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией общественности на ситуации с приостановкой дисквалификации нападающего команд Фоларина Балогана в ходе матча против Бельгии. По его словам, правила ФИФА предусматривают то, что федерация попытается обеспечить участие форварда в будущих играх, и раз такое решение было принято — «это не проблема».
«Если говорить лично, то какой смысл в оскорблениях, потоке негативных сообщений или угрозах?», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
При этом тренер разочарован тем, что в ситуации с Балоганом «слишком много людей» говорят о политике, манипуляциях или этике.
Напомним, ФИФА отменила красную карточку Фоларину Балогану после звонка президента США Дональда Трампа президенту организации Джанни Инфантино. Форвард сыграл в матче 1/8 финала против Бельгии, правда, сборная Штатов продула со счётом 4:1. Вместо дисквалификаии Балогана оштрафовали на 40 тысяч долларов.
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