Главный тренер сборной США разочарован реакцией на скандал с Балоганом

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино разочарован реакцией общественности на ситуации с приостановкой дисквалификации нападающего команд Фоларина Балогана в ходе матча против Бельгии. По его словам, правила ФИФА предусматривают то, что федерация попытается обеспечить участие форварда в будущих играх, и раз такое решение было принято — «это не проблема».

«Если говорить лично, то какой смысл в оскорблениях, потоке негативных сообщений или угрозах?», — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

При этом тренер разочарован тем, что в ситуации с Балоганом «слишком много людей» говорят о политике, манипуляциях или этике.