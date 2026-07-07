Россиянам объяснили, кто может заключать брак вне очереди

Беременные невесты, родители новорождённых, люди с тяжёлыми болезнями, срочники и те, чья работа связана с длительными командировками, могут заключить брак без очереди. Об этом «Абзацу» рассказал адвокат Антон Пивоваров.

По словам юриста, главный критерий — срочность. Чтобы ускорить регистрацию, нужно прийти в местный ЗАГС лично с подтверждающими документами: справкой о беременности, командировочным листом, визой или миграционной картой. Затем — подать заявление через портал госуслуг.

Сроки варьируются — от одного дня до нескольких недель. В некоторых случаях расписать могут сразу при первом визите. Окончательное решение принимает руководитель отделения, но, как правило, ЗАГС идёт навстречу.