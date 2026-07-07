Убийство Березовской назвали «зачисткой свидетеля» по заказу властей Украины

Убийство Анастасии Березовской, чьё тело нашли под Киевом, свидетельствует о том, что заказчиком покушения на олигарха Вадима Ермолаева и последующей ликвидации исполнителей является украинская власть. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, ликвидация следов преступления идёт целенаправленно. Владимир Зеленский, как считает эксперт, решил убрать исполнителей, чтобы ниточка не привела к нему. Факт участия действующего офицера ГУР среди подозреваемых, по мнению собеседника, лишь подтверждает эту версию.

Мезюхо не исключил, что задержанных могут сделать «козлами отпущения» или даже ликвидировать в СИЗО. Вмешательства Европы он не ждёт — расследование, скорее всего, свернут.

Политолог Александр Дудчак назвал происходящее «зачисткой свидетеля». Украинские спецслужбы, по его словам, действуют традиционными методами, и подобные преступления для них — норма. Он также допустил, что с остальными подозреваемыми может случиться несчастье.