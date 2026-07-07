Убийство Березовской назвали «зачисткой свидетеля» по заказу властей Украины
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Убийство Анастасии Березовской, чьё тело нашли под Киевом, свидетельствует о том, что заказчиком покушения на олигарха Вадима Ермолаева и последующей ликвидации исполнителей является украинская власть. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо.
По его словам, ликвидация следов преступления идёт целенаправленно. Владимир Зеленский, как считает эксперт, решил убрать исполнителей, чтобы ниточка не привела к нему. Факт участия действующего офицера ГУР среди подозреваемых, по мнению собеседника, лишь подтверждает эту версию.
Мезюхо не исключил, что задержанных могут сделать «козлами отпущения» или даже ликвидировать в СИЗО. Вмешательства Европы он не ждёт — расследование, скорее всего, свернут.
Политолог Александр Дудчак назвал происходящее «зачисткой свидетеля». Украинские спецслужбы, по его словам, действуют традиционными методами, и подобные преступления для них — норма. Он также допустил, что с остальными подозреваемыми может случиться несчастье.
Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что тело 39-летней Анастасии Березовской, которую связывают с покушением на Ермолаева, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. По данным издания, женщина вернулась на Украину 1 июля после выезда из страны в марте 2025 года. В убийстве подозреваются действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ.
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