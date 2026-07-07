Полузащитник сборной Бельгии Онана порвал «кресты» и выбыл до конца года

Полузащитник сборной Бельгии и английской «Астон Виллы» Амаду Онана получил серьёзную травму в матче 1/8 финала чемпионата мира против США. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщают The Athletic.

Игра завершилась победой бельгийцев со счётом 4:1. Онана вышел в стартовом составе, однако уже на 21-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Таким образом, хавбек не только пропустит оставшиеся матчи турнира, но и, по всей видимости, не сыграет до конца 2026 года. Восстановление после разрыва «крестов» обычно занимает не менее шести месяцев.

Ранее полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выбыл до конца ЧМ-2026 из-за перелома запястья, полученного при праздновании победы, и ему потребуется операция. Экс-игрок «Ливерпуля» провёл только один матч на турнире, который стал для него 90-м за сборную.