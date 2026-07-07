Украинские подразделения оставили позиции в селе Копани Запорожской области до начала непосредственного штурма, заявил РИА Новости российский военнослужащий с позывным Кир.

По его словам, бойцы группировки войск «Восток» обнаружили в укреплениях бронежилеты, береты украинской пограничной службы, личные вещи, боеприпасы и продовольствие.

Военный предположил, что оборону населённого пункта держали пограничники. Официально украинская сторона состав находившихся там подразделений не комментировала.

Как утверждает собеседник агентства, военнослужащие ВСУ начали покидать позиции после ударов российской артиллерии и беспилотников, не дожидаясь стрелкового боя.