Боец с позывным Кир: ВСУ в панике бежали с позиций в Копанях ещё до штурма
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские подразделения оставили позиции в селе Копани Запорожской области до начала непосредственного штурма, заявил РИА Новости российский военнослужащий с позывным Кир.
По его словам, бойцы группировки войск «Восток» обнаружили в укреплениях бронежилеты, береты украинской пограничной службы, личные вещи, боеприпасы и продовольствие.
Военный предположил, что оборону населённого пункта держали пограничники. Официально украинская сторона состав находившихся там подразделений не комментировала.
Как утверждает собеседник агентства, военнослужащие ВСУ начали покидать позиции после ударов российской артиллерии и беспилотников, не дожидаясь стрелкового боя.
Минобороны России 1 июля сообщило, что подразделения группировки «Восток» взяли Копани под контроль. Ранее Life.ru рассказывал, как наймиты из Колумбии сбежали из Алексеево-Дружковки после ракетного удара Российской армии.
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