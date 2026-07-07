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7 июля, 13:09

Журавлёв: Покушение в Монако грозит признанием Украины страной-террористом в ЕС

Место покушения на Вадима Ермолаева в Монако. Фото © X / Niporwifi

Место покушения на Вадима Ермолаева в Монако. Фото © X / Niporwifi

Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако руками украинки является «ещё одним кирпичиком» в стену репутации Незалежной как террористического государства. Об этом Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

[Украинское государство] немецким правосудием официально признано виновным в подрыве «Северных потоков», а теперь ещё и, получается, в организации теракта в Монако — княжестве, где таких преступлений отродясь не бывало

Алексей Журавлёв

депутат Госдумы РФ

[Украинское государство] немецким правосудием официально признано виновным в подрыве «Северных потоков», а теперь ещё и, получается, в организации теракта в Монако — княжестве, где таких преступлений отродясь не бывало
[Украинское государство] немецким правосудием официально признано виновным в подрыве «Северных потоков», а теперь ещё и, получается, в организации теракта в Монако — княжестве, где таких преступлений отродясь не бывало

Парламентарий напомнил, что Украина не только устраняет по всей Европе неугодных и инакомыслящих, она не останавливается перед тем, чтобы делать это общественно опасным способом, предполагающим сопутствующие жертвы. В России украинские спецслужбы давно так поступают, но Запад делал вид, будто этого не замечает, а вот аналогичные преступления в ЕС никак нельзя пропустить, добавил собеседник Life.ru.

«Дойдёт до того, что в ЕС Украину быстрее, чем у нас, в России, признают террористической группировкой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заключил депутат.

Шарий: Взрыв в Монако и ликвидацию киллерши инициировали в офисе Зеленского
Шарий: Взрыв в Монако и ликвидацию киллерши инициировали в офисе Зеленского

Напомним, тело 39-летней Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. К убийству могут быть причастны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ. Березовская выехала с Украины в Европу ещё в 2025 году. Именно она попала на видеокамеры у дома предпринимателя в Монако. Женщина подбросила бомбу и скрылась. В результате взрыва пострадали сам Ермолаева, его любовница и их сын.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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