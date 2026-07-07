Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако руками украинки является «ещё одним кирпичиком» в стену репутации Незалежной как террористического государства. Об этом Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

[Украинское государство] немецким правосудием официально признано виновным в подрыве «Северных потоков», а теперь ещё и, получается, в организации теракта в Монако — княжестве, где таких преступлений отродясь не бывало Алексей Журавлёв депутат Госдумы РФ

Парламентарий напомнил, что Украина не только устраняет по всей Европе неугодных и инакомыслящих, она не останавливается перед тем, чтобы делать это общественно опасным способом, предполагающим сопутствующие жертвы. В России украинские спецслужбы давно так поступают, но Запад делал вид, будто этого не замечает, а вот аналогичные преступления в ЕС никак нельзя пропустить, добавил собеседник Life.ru.

«Дойдёт до того, что в ЕС Украину быстрее, чем у нас, в России, признают террористической группировкой. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заключил депутат.

Напомним, тело 39-летней Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, обнаружили вечером 6 июля под Киевом. К убийству могут быть причастны действующий офицер ГУР Украины и бывший сотрудник СБУ. Березовская выехала с Украины в Европу ещё в 2025 году. Именно она попала на видеокамеры у дома предпринимателя в Монако. Женщина подбросила бомбу и скрылась. В результате взрыва пострадали сам Ермолаева, его любовница и их сын.