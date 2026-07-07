Шарий: Взрыв в Монако и ликвидацию киллерши инициировали в офисе Зеленского

Убийцам подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако дали инструкции, чтобы они смогли пройти все допросы. Об этом у себя в соцсетях пишет украинский журналист Анатолий Шарий.

По его словам, фигурантов дела пытались убедить придерживаться версии о том, что они действовали самостоятельно и не были связаны с государственными структурами.

Согласно этой версии, участники группы должны утверждать, что сами организовали подготовку операции, нашли исполнителей, доставили взрывчатку в Монако, контролировали слежку за бизнесменом, помогали с перемещением подозреваемой и действовали без указаний сверху.

При этом Шарий назвал эту версию «ахинеей от начала до конца». По его утверждению, операция могла быть и была организована на самом высоком уровне — администрацией Владимира Зеленского.

«Эта операция должна была испугать остальных владельцев колл-центров, которые до сих пор не желают платить Офису президента процент», — заключил журналист.