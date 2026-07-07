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7 июля, 12:14

Шарий: Взрыв в Монако и ликвидацию киллерши инициировали в офисе Зеленского

Обложка © X / Niporwifi

Обложка © X / Niporwifi

Убийцам подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако дали инструкции, чтобы они смогли пройти все допросы. Об этом у себя в соцсетях пишет украинский журналист Анатолий Шарий.

По его словам, фигурантов дела пытались убедить придерживаться версии о том, что они действовали самостоятельно и не были связаны с государственными структурами.

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Согласно этой версии, участники группы должны утверждать, что сами организовали подготовку операции, нашли исполнителей, доставили взрывчатку в Монако, контролировали слежку за бизнесменом, помогали с перемещением подозреваемой и действовали без указаний сверху.

При этом Шарий назвал эту версию «ахинеей от начала до конца». По его утверждению, операция могла быть и была организована на самом высоком уровне — администрацией Владимира Зеленского.

«Эта операция должна была испугать остальных владельцев колл-центров, которые до сих пор не желают платить Офису президента процент», — заключил журналист.

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Ранее сообщалось, что 29 июня в жилом доме в Монако произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека, в том числе 13-летний мальчик. Правоохранители княжества расследуют произошедшее как покушение на убийство. Изначально инцидент рассматривали как теракт, однако позднее статью переквалифицировали. В силовых структурах заявили, что к организации покушения мог быть причастен первый замглавы СБУ Александр Поклад. По этой версии, причиной стал план бизнесмена Вадима Ермолаева выступить в Европарламенте с докладом о коррупции на Украине. Подозреваемую в покушении Анастасию Березовскую позже нашли мёртвой под Киевом.

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Владимир Озеров
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