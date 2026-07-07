Крупные отели будут заселять россиян без документов через MAX

Россиянина нельзя будет оставить без номера только потому, что он забыл дома паспорт, загранпаспорт или водительские права. С 1 сентября крупные гостиницы должны будут подтвердить личность зарегистрированного гостя через цифровой ID в мессенджере MAX.

Новое требование затронет отели и другие объекты размещения, в которых больше 50 номеров. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по созданию туристической инфраструктуры.

Чтобы принимать постояльцев без бумажных документов, гостиницам предстоит подключить свои информационные системы к сервису, установить необходимое оборудование и обучить сотрудников.

Через MAX гость сможет передать отелю паспортные данные из государственных систем вместо предъявления оригинала документа на стойке регистрации. Для этого потребуется цифровой ID пользователя.

Решетников призвал регионы и гостиничный бизнес ускорить подготовку к новым правилам. Методическую и информационную помощь отелям пообещала оказывать компания VK.

Сейчас MAX уже работает не только как обычный мессенджер: через него можно переписываться и звонить, читать каналы, пользоваться чат-ботами и мини-приложениями, в том числе бронировать услуги и совершать покупки внутри сервиса. Цифровой ID в приложении позволяет подтверждать возраст, статус студента или члена многодетной семьи, а также получать доступ к данным паспорта и водительских прав. Кроме того, через специального бота документы можно подписывать электронной подписью в приложении «Госключ».