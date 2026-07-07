X5 вернул на полки сардельки «Великолукского мясокомбината» без «‎мясного клея»

X5 Group возобновила реализацию товаров «Великолукского мясокомбината» после дополнительной проверки, которая не выявила опасных компонентов в продукции, а именно — «‎мясного клея». О результатах исследования колбас и сарделек этого производителя сообщили в пресс-службе компании.

Там заверили, что изучили необходимую документацию и провели дополнительную проверку поставщика. По итогам исследований нарушений в продукции выявлено не было.

«X5 внимательно относится к качеству и безопасности представленных в наших сетях товаров. Мы запросили необходимые документы о продукции и провели дополнительную проверку производителя», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил предупреждение «Великолукскому мясокомбинату» после обнаружения признаков использования мясного клея в продукции. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, запрещённую в ЕАЭС добавку нашли в в свиных и говяжьих сардельках, взятых в магазинах разных регионов России. Вопросы возникли и к варёной докторской колбасе. Представители предприятия при этом заявили, что не используют «мясной клей» при производстве своей продукции.