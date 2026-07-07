Оливер Кан предложил переиграть финал ЧМ-2002 после скандала с Балоганом

Легендарный немецкий вратарь Оливер Кан иронично отреагировал на решение ФИФА по дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана и реакции на это спортивного сообщества, предложив переиграть финал чемпионата мира 2002 года. Поводом для шутки стала жёлтая карточка Михаэля Баллака, полученная в полуфинале того турнира, из-за которой он пропустил проигранный Германией финальный матч против Бразилии.

«Раз уж мы взялись переписывать историю футбола, у меня есть небольшое предложение: пусть ФИФА аннулирует жёлтую карточку Баллака в полуфинале 2002 года. А заодно — переиграем финал с Бразилией», — заявил Кан.

Напомним, ФИФА отменила красную карточку Фоларину Балогану после звонка президента США Дональда Трампа президенту организации Джанни Инфантино. Нападающий сыграл в 1/8 финала против Бельгии, но американцы проиграли 1:4, а Балоган всё-таки получил штраф в 40 тысяч долларов за грубую игру.