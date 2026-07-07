Макрон оставил без ответа вопрос о новом приговоре Ле Пен и её допуске к выборам

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался комментировать пересмотр приговора суда по делу бывшего лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которой теперь разрешено бороться за главный пост, в отличие от него. На пресс-конференции в Дамаске он заявил, что глава государства не должен комментировать решения судов, тем более во время командировок за границей.

«Что здраво для демократии – так это то, что президент республики не комментирует решения правосудия, так что я буду придерживаться этого правила, тем более за границей», — сказал Макрон.

Ранее апелляция смягчила её приговор за растрату средств Европарламента, и теперь она формально может участвовать в выборах 2027 года. Сам Макрон баллотироваться не сможет — он уже идёт на второй срок.