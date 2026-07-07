Европейские страны до сих пор считают, что могут нанести России стратегическое поражение, и это является величайшей ошибкой в истории. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — сказал спикер Кремля, что именно эта уверенность Брюсселя не позволяет киевскому режиму проявлять гибкость в выборе политических и дипломатических средств урегулирования.

При этом представитель Кремля выразил надежду на появление в Европе нового поколения более мудрых политиков, приведя в пример Шарля де Голля и Гельмута Коля. Именно таких лидеров, по мнению Пескова, сейчас остро не хватает Старому Свету. Россия искренне желает европейцам обрести государственных деятелей подобного масштаба.