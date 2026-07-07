Песков назвал расчёт на стратегическое поражение РФ величайшей ошибкой Европы
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европейские страны до сих пор считают, что могут нанести России стратегическое поражение, и это является величайшей ошибкой в истории. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — сказал спикер Кремля, что именно эта уверенность Брюсселя не позволяет киевскому режиму проявлять гибкость в выборе политических и дипломатических средств урегулирования.
При этом представитель Кремля выразил надежду на появление в Европе нового поколения более мудрых политиков, приведя в пример Шарля де Голля и Гельмута Коля. Именно таких лидеров, по мнению Пескова, сейчас остро не хватает Старому Свету. Россия искренне желает европейцам обрести государственных деятелей подобного масштаба.
Ранее Дмитрий Песков охарактеризовал продолжение европейской поддержки Украины на фоне героизации там нацистских пособников, как парадокс. Он добавил, что в Киеве у многих хобби — кусать руку кормящего. Россия это знает по своему опыту, а теперь с этим столкнулись и поляки.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.