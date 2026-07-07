Мать погибшей в Ачинске девочки находится в статусе свидетеля

Мать пятилетней девочки, обнаруженной мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, находится в статусе свидетеля. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«На данный момент женщина состоит в статусе свидетеля. Завтра она будет доставлена в Красноярск и допрошена», — сообщили в ведомстве.