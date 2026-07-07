Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 18:26

Мать погибшей в Ачинске девочки находится в статусе свидетеля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мать пятилетней девочки, обнаруженной мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, находится в статусе свидетеля. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«На данный момент женщина состоит в статусе свидетеля. Завтра она будет доставлена в Красноярск и допрошена»,сообщили в ведомстве.

Мать найденной мертвой девочки в Ачинске наблюдалась у психиатров
Мать найденной мертвой девочки в Ачинске наблюдалась у психиатров

Напомним, женщина с пятилетней дочерью вышла из дома в Ачинске 27 июня, после чего обе исчезли. Супруг обратился в полицию. Ребёнка позже обнаружили мёртвым на железнодорожной насыпи, причина гибели выясняется. Возбуждено дело по статье об убийстве.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar