Мать погибшей в Ачинске девочки находится в статусе свидетеля
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Мать пятилетней девочки, обнаруженной мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, находится в статусе свидетеля. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«На данный момент женщина состоит в статусе свидетеля. Завтра она будет доставлена в Красноярск и допрошена», — сообщили в ведомстве.
Напомним, женщина с пятилетней дочерью вышла из дома в Ачинске 27 июня, после чего обе исчезли. Супруг обратился в полицию. Ребёнка позже обнаружили мёртвым на железнодорожной насыпи, причина гибели выясняется. Возбуждено дело по статье об убийстве.
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