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8 июля, 03:12

Соучастница футболиста Секача перестала сотрудничать со следствием

Даниил Секач в зале суда. Обложка © Life.ru

Даниил Секач в зале суда. Обложка © Life.ru

Софья Никольская, обвиняемая в соучастии в убийстве московской предпринимательницы, перестала давать показания. Девушка проходила по делу вместе с футболистом Даниилом Секачом. Адвокаты утверждали, что Никольская активно помогала следователям, пока оставалась свидетелем.

«После предъявления девушке обвинения она отказалась от сотрудничества со следствием»,приводит слова источника РИА «Новости».

При избрании меры пресечения выяснилось, что у девушки имеется швейцарское гражданство.

Задержан ещё один фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре в Москве
Задержан ещё один фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре в Москве

Напомним, преступление произошло в середине марта в квартире на Строгинском бульваре. Футболист Даниил Секач, выполняя указания злоумышленников, проник в дом к предпринимательнице. В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, она выбежала на улицу предупредить мать. Однако пока спортсмен выкидывал из окна наличные и украшения, женщина вернулась, и Секач убил её. Преступник провёл всю ночь в квартире с телом женщины и её дочкой. Позже он был задержан и арестован. Ранее также был задержан один из кураторов разбойного нападения.

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Лия Мурадьян
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