CNN: США ударили по школе в Минабе, проигнорировав устаревшие данные

Американское военное командование одобрило февральские удары по нескольким объектам в Иране. В список целей попала школа для девочек в городе Минаб. При этом генералы проигнорировали предупреждения об устаревших данных. Об этом рассказала телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Информационная система планирования выдавала специальные уведомления. Программа предупреждала об использовании данных десятилетней давности и требовала их повторной проверки. Несмотря на это, командование включило объекты из устаревшего списка в итоговый перечень целей.

Один из собеседников телекомпании раскрыл детали внутреннего расследования. По его словам, американские военные «в течение нескольких дней после удара по школе установили причину» инцидента. При этом Пентагон до сих пор не обнародовал результаты проверки.