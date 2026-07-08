CNN: США ударили по школе в Минабе, проигнорировав устаревшие данные
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Американское военное командование одобрило февральские удары по нескольким объектам в Иране. В список целей попала школа для девочек в городе Минаб. При этом генералы проигнорировали предупреждения об устаревших данных. Об этом рассказала телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Информационная система планирования выдавала специальные уведомления. Программа предупреждала об использовании данных десятилетней давности и требовала их повторной проверки. Несмотря на это, командование включило объекты из устаревшего списка в итоговый перечень целей.
Один из собеседников телекомпании раскрыл детали внутреннего расследования. По его словам, американские военные «в течение нескольких дней после удара по школе установили причину» инцидента. При этом Пентагон до сих пор не обнародовал результаты проверки.
Власти Ирана 28 февраля сообщили об атаке на начальную школу для девочек в Минабе. Удар нанесли США и Израиль. Жертвами трагедии стали 175 человек, среди которых 168 учениц. Ещё 95 человек получили ранения. Президент США Дональд Трамп позже заявил о непричастности американских военных к атаке на школу.
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