Нарышкин: Враги России захлебнутся в своей злобе

Музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен и вновь станет символом стойкости и мужества российского народа. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, знаменитое полотно и сам музей обязательно должны вернуть в прежний вид после повреждений.

«Я хочу выразить уверенность в том, что и музей «Оборона Севастополя», и знаменитое полотно должны и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, а враги захлебнутся в своей злобе», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом вопросам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия.