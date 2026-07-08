Нарышкин: Враги России захлебнутся в своей злобе
Сергей Нарышкин. Обложка © Пресс-бюро СВР России
Музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен и вновь станет символом стойкости и мужества российского народа. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, знаменитое полотно и сам музей обязательно должны вернуть в прежний вид после повреждений.
«Я хочу выразить уверенность в том, что и музей «Оборона Севастополя», и знаменитое полотно должны и обязательно будут восстановлены как символ стойкости и мужества российского народа, а враги захлебнутся в своей злобе», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвящённом вопросам изучения, сохранения и восстановления объектов культурного наследия.
Как уже писал Life.ru, во время удара ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в ночь на 10 июня было уничтожено более 90% живописного полотна и 99% предметного плана, создававшего эффект трёхмерности. Минкультуры пообещало восстановить музей, однако объяснило, что это может уйти 5 лет.
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