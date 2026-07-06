Лондону придётся ответить за удар по Музею обороны Севастополя в июне, который является детально спланированной провокацией британских спецслужб. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

«Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам всё равно придётся ответить», — говорится в сообщении.

В СВР отметили, что цель для удара ВСУ была выбрана неслучайно. Так Британия пытается отыграться за провалившийся проект по нанесению стратегического поражения России в XIX веке.

Напомним, что во время удара ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в ночь на 10 июня было уничтожено более 90% живописного полотна и 99% предметного плана, создававшего эффект трёхмерности. Минкультуры пообещало восстановить музей, на это потребуется 5 лет.