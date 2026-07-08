Константинов: Стубб признал участие НАТО в конфликте словами об ударах по России
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Слова президента Финляндии Александра Стубба о поддержке странами НАТО ударов ВСУ по территории России свидетельствуют о вовлечённости альянса в конфликт. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА «Новости».
«Слова Стубба — это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте», — заявил Константинов.
По его мнению, НАТО использует Украину как инструмент давления на Россию, при этом стараясь сохранять дистанцию от прямого участия в боевых действиях. Он сравнил такую позицию с попыткой играть разные роли в зависимости от ситуации.
В интервью Александр Стубб заявил, что все страны НАТО поддерживают удары ВСУ по территории России и выступают за усиление давления. Президент Финляндии также отметил, что ситуация может привести к дальнейшей эскалации, но он уверен, что для завершения конфликта россияне и их дети должны страдать.
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