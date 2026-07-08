Слова президента Финляндии Александра Стубба о поддержке странами НАТО ударов ВСУ по территории России свидетельствуют о вовлечённости альянса в конфликт. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА «Новости».

«Слова Стубба — это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте», — заявил Константинов.

По его мнению, НАТО использует Украину как инструмент давления на Россию, при этом стараясь сохранять дистанцию от прямого участия в боевых действиях. Он сравнил такую позицию с попыткой играть разные роли в зависимости от ситуации.