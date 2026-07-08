Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 08:45

Константинов: Стубб признал участие НАТО в конфликте словами об ударах по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Слова президента Финляндии Александра Стубба о поддержке странами НАТО ударов ВСУ по территории России свидетельствуют о вовлечённости альянса в конфликт. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА «Новости».

«Слова Стубба — это признание агрессоров, их соучастия в украинском военном конфликте», — заявил Константинов.

По его мнению, НАТО использует Украину как инструмент давления на Россию, при этом стараясь сохранять дистанцию от прямого участия в боевых действиях. Он сравнил такую позицию с попыткой играть разные роли в зависимости от ситуации.

Эксперт по соцполитике разоблачил двойные стандарты НАТО, направленные против РФ
Эксперт по соцполитике разоблачил двойные стандарты НАТО, направленные против РФ

В интервью Александр Стубб заявил, что все страны НАТО поддерживают удары ВСУ по территории России и выступают за усиление давления. Президент Финляндии также отметил, что ситуация может привести к дальнейшей эскалации, но он уверен, что для завершения конфликта россияне и их дети должны страдать.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Украина
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar