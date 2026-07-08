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8 июля, 09:19

Окровавленный петербуржец ворвался в администрацию района в одном нижнем белье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Красносельском районе Петербурга произошло довольно странное ЧП: мужчина в нижнем белье пришёл в здание администрации и попросил помощи. На правой руке у 35-летнего петербуржца были глубокие резаные раны, а сам он находился в состоянии сильного шока.

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Посетитель был уверен, что попал в медучреждение, и требовал срочно помочь ему после ножевого нападения. Сотрудники администрации вызвали полицию и скорую, однако объяснить, где и при каких обстоятельствах он получил ранения, мужчина не смог.

По данным 78.ru, пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и поместили в отделение токсикологии. Сейчас полиция устанавливает все детали странного инцидента.

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А ранее Life.ru писал, что в Ставрополе женщина с ножом угрожала детям. По данным следователей, она предъявляла претензии школьникам за громкие крики под окнами. По словам очевидцев, женщина угрожала мальчику на велосипеде порезать колёса.

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Борис Эльфанд
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