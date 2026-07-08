Сенатор Широков разъяснил НАТО опасные последствия признания России угрозой

Член Совфеда Анатолий Широков в комментарии для Life.ru оценил возможные последствия решения НАТО признать Россию долгосрочной угрозой. По словам сенатора, этот шаг лишит страны альянса надёжного экономического партнёра и разрушит перспективы создания общей системы безопасности.

«Правильнее было бы подумать: что потеряют страны НАТО, объявив нас долгосрочным окружением (или угрозой). Если НАТО намерено признать Россию долгосрочной угрозой, они теряют надёжного экономического партнёра, с которым можно выстраивать здоровую экономику, а не ту, что складывается сегодня», — объяснил Александр Широков.

Сенатор заметил, что такой шаг разорвёт основания для экономического и политического диалога, лишая Европу надёжного партнёра в системе общей безопасности. Это также подрывает перспективы развития Евразии как единого континента. Парламентарий подчеркнул, что такой шаг фактически закроет путь к сближению позиций и подлинной коллективной безопасности.

«Вместо этого собственную безопасность альянс намерен строить за счёт безопасности Российской Федерации. Фактически, задача НАТО будет заключаться в максимальном ослаблении России и наращивании собственных ресурсов на этом фоне», — добавил он.