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8 июля, 10:23

Россияне будут рады возвращению Константина Меладзе, заявил продюсер

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Россияне могут тепло встретить возвращение Константина Меладзе, если композитор действительно решит снова работать на родине, полагает продюсер Леонид Дзюник. По его словам, публика соскучилась по песням звезды.

Сам композитор не оказался в центре громких скандалов. При этом часть авторов сегодня либо запрещает артистам исполнять свои композиции, либо конфликтует с певцами, из-за чего интерес к Меладзе может только вырасти.

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Продюсер предположил, что композитор вряд ли вернётся «с пустыми руками». У Меладзе уже может быть новый материал, а некоторые исполнители, возможно, поддерживают с ним связь и уже слышали свежие песни.

«Он пишет потрясающие песни, музыку. Я думаю, что такого автора, как Меладзе, о нём не кричат, не говорят, но давно ждут», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

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Напомним, по данным Mash, Константин Меладзе ведёт переговоры о возможном возвращении в Россию. Он хочет заняться контролем над своими бизнес-проектами.

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Борис Эльфанд
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