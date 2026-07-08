ЧМ-2026 побил рекорд по числу красных карточек — их выдали втрое больше

Чемпионат мира 2026 года побил рекорд по числу красных карточек — их показано более чем в три раза больше, чем на двух предыдущих турнирах. К такому выводу пришли исследователи из Северо-Восточного университета, проанализировавшие данные матчей, пишет Daily Mail.

На нынешнем мундиале арбитры выписали уже 13 красных карточек. Для сравнения: на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 их было всего по четыре. При этом количество жёлтых, наоборот, снизилось — в среднем 2,52 за игру против 3,20 в 2018-м и 3,50 в 2022-м.

Исследователи связывают рост красных карточек с развитием системы видеопомощи арбитрам (VAR). Так, три удаления изначально были квалифицированы как нарушения на жёлтую карточку, но после просмотра повторов судьи переквалифицировали их. В их числе — фол последней надежды игрока Катара против канадца, опасный подкат в том же матче и нарушение против голевой атаки со стороны иракца в игре с Сенегалом.

Также повлияли новые правила ФИФА — например, запрет закрывать рот рукой при общении с соперниками. За это получили красные карточки парагваец Мигель Альмирон и эквадорец Пьеро Инкапье. Снижение числа жёлтых карточек и общего количества фолов эксперты тоже связывают с обновлёнными регламентами, ужесточившими наказания за отдельные нарушения.

Напомним, 1 июля Балоган получил красную карточку в матче с Боснией за то, что наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу, но позже удаление было приостановлено, и он сыграл в 1/8 финала, где США проиграли Бельгии 1:4. Теперь нападающий оштрафован на 40 тыс. долларов, половину суммы покроет федерация.