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8 июля, 13:02

В Новой Москве из окна третьего этажа жилого дома выпал годовалый малыш

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из окна третьего этажа жилого дома в Новой Москве выпал годовалый малыш. Об этом сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП произошло в посёлке Газопровод в минувший вторник, 7 июля.

Мальчик вывалился в окно, когда его родители ненадолго отвлеклись на свои дела. В результате падения ребёнок получил различные травмы. Он доставлен в больницу.

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Ранее в Калининграде маленький ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Его спасли прохожие. Поймавшая малыша женщина сломала ключицы.

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