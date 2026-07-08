В Новой Москве из окна третьего этажа жилого дома выпал годовалый малыш

Из окна третьего этажа жилого дома в Новой Москве выпал годовалый малыш. Об этом сообщает сайт MK.ru. По данным издания, ЧП произошло в посёлке Газопровод в минувший вторник, 7 июля.

Мальчик вывалился в окно, когда его родители ненадолго отвлеклись на свои дела. В результате падения ребёнок получил различные травмы. Он доставлен в больницу.

Ранее в Калининграде маленький ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Его спасли прохожие. Поймавшая малыша женщина сломала ключицы.