Закрытая встреча Трампа и Зеленского закончилась
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Закрытая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, проходившая на полях саммита НАТО в Анкаре, завершилась. Об этом сообщил пресс-секретарь киевского главаря Сергей Никифоров.
Никаких подробностей о содержании переговоров он не привёл.
Ранее американский лидер заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, и допустил, что нынешний контакт может стать лишь началом. Отметим, что значительная часть встречи Трампа и Зеленского была посвящена не украинской повестке, а Ирану. Глава Белого дома анонсировал новые удары по Тегерану в ночь с 8 на 9 июля, пригрозил возвращением морской блокады иранских портов и допустил возможность взять под контроль остров Харк. Киевский лидер остался в стороне от ключевого обсуждения.
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