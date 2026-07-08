Закрытая встреча Трампа и Зеленского закончилась

Ранее американский лидер заявил, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, и допустил, что нынешний контакт может стать лишь началом. Отметим, что значительная часть встречи Трампа и Зеленского была посвящена не украинской повестке, а Ирану. Глава Белого дома анонсировал новые удары по Тегерану в ночь с 8 на 9 июля, пригрозил возвращением морской блокады иранских портов и допустил возможность взять под контроль остров Харк. Киевский лидер остался в стороне от ключевого обсуждения.