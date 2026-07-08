Трамп: У США «есть небольшая доля» на Украине после сделки по ресурсам

США получили «небольшую долю» на Украине по итогам сделки по минералным ресурсам, утверждает президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», — сказал он.

Также в ходе переговоров Дональд Трамп согласился закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности по окончанию конфликта. По его словам, «если это необходимо», то Штаты могут пойти на такой шаг.