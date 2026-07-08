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8 июля, 14:24

Трамп: У США «есть небольшая доля» на Украине после сделки по ресурсам

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США получили «небольшую долю» на Украине по итогам сделки по минералным ресурсам, утверждает президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», — сказал он.

Встреча Трампа и Зеленского в Анкаре превратилась в монолог об Иране
Встреча Трампа и Зеленского в Анкаре превратилась в монолог об Иране

Также в ходе переговоров Дональд Трамп согласился закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности по окончанию конфликта. По его словам, «если это необходимо», то Штаты могут пойти на такой шаг.

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Матвей Константинов
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