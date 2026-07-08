Отец Жанны Фриске признался, что до сих пор получает внимание от её поклонников

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 52 года. В день рождения певицы её отец Владимир Фриске рассказал, что поклонники продолжают помнить звезду спустя годы. Он признался, что никогда не сталкивался с грубостью со стороны фанатов дочери.

Более того, внимание к семье не ослабевает: фанаты со всего мира продолжают присылать цветы и поздравления. К примеру, маме покойной исполнительницы на 75-летие прислали из разных городов большие корзины с цветами и пожеланиями.

«Я думал, они уже и забыли. И мне присылают со всего мира, отовсюду», — подчеркнул собеседник 360.ru, добавив, что к середине дня получил множество сообщений, на которые ещё не успел ответить.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Почти два года она боролась с агрессивной опухолью мозга, а вместе с ней на чудо надеялась и вся страна. Life.ru выяснил, через какой ад прошла певица.