Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 15:26

Отец Жанны Фриске признался, что до сих пор получает внимание от её поклонников

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 52 года. В день рождения певицы её отец Владимир Фриске рассказал, что поклонники продолжают помнить звезду спустя годы. Он признался, что никогда не сталкивался с грубостью со стороны фанатов дочери.

Шепелев разрешил Ольге Орловой встретиться с Платоном — но при одном условии
Шепелев разрешил Ольге Орловой встретиться с Платоном — но при одном условии

Более того, внимание к семье не ослабевает: фанаты со всего мира продолжают присылать цветы и поздравления. К примеру, маме покойной исполнительницы на 75-летие прислали из разных городов большие корзины с цветами и пожеланиями.

«Я думал, они уже и забыли. И мне присылают со всего мира, отовсюду», — подчеркнул собеседник 360.ru, добавив, что к середине дня получил множество сообщений, на которые ещё не успел ответить.

11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша
11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. Почти два года она боролась с агрессивной опухолью мозга, а вместе с ней на чудо надеялась и вся страна. Life.ru выяснил, через какой ад прошла певица.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Жанна Фриске
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar