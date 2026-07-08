Путин призвал энергокомпании не «зажимать» топливо для независимых АЗС
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поручил крупным игрокам нефтяного рынка наладить взаимодействие с независимыми автозаправочными станциями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами правительства.
Президент подчеркнул, что вертикально интегрированные компании не должны сосредоточивать ресурсы исключительно в собственной сбытовой сети. Он потребовал организовать эту работу таким образом, чтобы топливо поступало и на сторонние АЗС.
«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», — сказал Путина.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить выделение субсидий Крыму для выравнивания цен на топливо, подчеркнув, что необходимо обеспечить горючим госорганы и силовиков, а также избежать финансовой нагрузки на граждан. Российский лидер поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину оперативно докладывать ему и председателю правительства о ситуации в топливном комплексе, и потребовал принимать решения без задержек.
Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.