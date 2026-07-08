Путин призвал энергокомпании не «зажимать» топливо для независимых АЗС

Президент России Владимир Путин поручил крупным игрокам нефтяного рынка наладить взаимодействие с независимыми автозаправочными станциями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами правительства.

Президент подчеркнул, что вертикально интегрированные компании не должны сосредоточивать ресурсы исключительно в собственной сбытовой сети. Он потребовал организовать эту работу таким образом, чтобы топливо поступало и на сторонние АЗС.

«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», — сказал Путина.