Трамп допустил отказ от поставок истребителей F-35 Турции

Вопрос с поставкой Турции истребителей пятого поколения F-35 остаётся открытым. Американский лидер Дональд Трамп не исключил полный отказ от передачи этих бомбардировщиков Анкаре. При этом он заверил журналистов в готовности одобрить сделку. Свою позицию политик озвучил на пресс-конференции в Анкаре после завершения саммита НАТО.

Журналисты спросили главу Белого дома о наличии окончательного решения по передаче американских машин турецкой стороне.

«Независимо от того, сделаем мы это или нет… Я ещё полностью не выработал решение», — ответил американский лидер.

Президент добавил, что всё же склоняется к положительному ответу. Он подчеркнул особую роль турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

«Но я склоняюсь к тому, чтобы сказать: послушайте, он нам так помогает!» — уточнил Трамп.

Ранее ситуация казалась более определённой. В конце июня на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте Трамп обещал передать Анкаре истребители пятого поколения. В июле Тайип Эрдоган подтвердил эти слова. Турецкий лидер сообщил о получении от Вашингтона конкретного обещания поставить пять машин F-35. Эрдоган добавил, что стороны продолжают обсуждать детали программы и опираются на прошлые договорённости.