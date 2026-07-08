МИД Казахстана опроверг сообщения о запуске дронов со своей территории

МИД Казахстана опроверг утверждения о запуске дронов, атаковавших Омскую область, с территории республики, назвав их не соответствующими действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передаёт Tengrinews.

Ведомство назвало подобные публикации голословными и не подкреплёнными ни фактами, ни доказательствами. В Астане расценили такие вбросы как попытку очернить союзнические отношения между двумя странами, которые строятся на принципах стратегического партнёрства.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД Казахстана особо подчеркнули, что территория республики, а также её воздушное пространство и инфраструктурные объекты никогда не использовались и не могут быть задействованы для совершения враждебных актов против других государств.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Омский НПЗ 6 июля, но ПВО сбила большую часть дронов, и пострадавших нет. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что последствия оперативно устраняются.