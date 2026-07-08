Участники форума «Родные-Любимые» предложили создать Федеральный семейный совет
Участники форума «Родные-Любимые» предложили создать Федеральный семейный совет. Обложка © Telegram / Движение Первых
В Мордовию съехались 250 семейных команд, объединивших около тысячи участников со всей страны. Главная цель встречи в рамках форума «Родные-Любимые» — развитие сообщества семей Движения Первых в каждом из 89 регионов России.
Для гостей организовали десять тематических мастер-классов, призванных укрепить связь между поколениями, выявить лидеров среди семейных династий и научить их тиражировать подобные мероприятия на местах. Участники отрабатывали навыки, которые в дальнейшем помогут им проводить такие же встречи для других семей в своих городах.
Участники форума «Родные-Любимые» предложили создать Федеральный семейный совет. Фото © Telegram/Движение Первых
Ключевым событием форума стала сессия «Крепкая семья: ценности, традиции, смыслы», в ходе которой прозвучала инициатива об учреждении Федерального семейного совета «Родные-Любимые». Предложение получило поддержку со стороны высокопоставленных гостей, включая главу республики Артёма Здунова, председателя правления Движения, Героя России Артура Орлова, а также заместителя руководителя Росмолодёжи Юрия Лескина и первого заместителя председателя комиссии по семье Общественной палаты РФ, председателя «Союза женщин России» Марию Ситтель.
Ранее Life.ru сообщал, что в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в рамках III Всероссийского фестиваля «Россия. Соединяя сердца» прошла самая массовая церемония бракосочетания — 150 пар из разных регионов страны одновременно зарегистрировали свои отношения. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», в котором поздравил молодожёнов с рождением семьи.
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