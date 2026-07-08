В Мордовию съехались 250 семейных команд, объединивших около тысячи участников со всей страны. Главная цель встречи в рамках форума «Родные-Любимые» — развитие сообщества семей Движения Первых в каждом из 89 регионов России.

Для гостей организовали десять тематических мастер-классов, призванных укрепить связь между поколениями, выявить лидеров среди семейных династий и научить их тиражировать подобные мероприятия на местах. Участники отрабатывали навыки, которые в дальнейшем помогут им проводить такие же встречи для других семей в своих городах.

Участники форума «Родные-Любимые» предложили создать Федеральный семейный совет. Фото © Telegram/Движение Первых

Ключевым событием форума стала сессия «Крепкая семья: ценности, традиции, смыслы», в ходе которой прозвучала инициатива об учреждении Федерального семейного совета «Родные-Любимые». Предложение получило поддержку со стороны высокопоставленных гостей, включая главу республики Артёма Здунова, председателя правления Движения, Героя России Артура Орлова, а также заместителя руководителя Росмолодёжи Юрия Лескина и первого заместителя председателя комиссии по семье Общественной палаты РФ, председателя «Союза женщин России» Марию Ситтель.